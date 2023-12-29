Вся осень ушла на разведку системы ПВО с помощью практически еженощных запусков дронов, которые прощупывали возможности украинской обороны практически на всю ее глубину. Определялись места расположения как радаров, так и противовоздушных систем. Поскольку территория Украины огромна, ее невозможно полностью покрыть сетью зенитно-ракетных установок, это не под силу ни одной стране мира.

29 декабря по Украине был нанесен самый мощный комбинированный удар за все время ведения боевых действий. В нем были задействованы как ударные дроны, ложные цели, так и все виды ракет: баллистические и крылатые, наземного и воздушного базирования.

Средства ПВО сосредоточены возле стратегически важных объектов, потому противнику важно определить маршруты подлета средств поражения, выявить пределы защитного потенциала, чтобы затем нанести массированный удар с наибольшей эффективностью.

Ночью, утром 29 декабря было выпущено 122 ракеты, из которых удалось перехватить 87, что дает эффективность в 71%. Из 36 БПЛА сбито 27, эффективность 75%. После обеда был пуск еще шести ракет, по количеству сбитых данные будут позже. Также пока неясно, какое количество сверхзвуковых «Кинжалов» и ракет С-300 было применено из общего числа запущенных. Удар обошелся России в сумму около полумиллиарда долларов. Был выпущен запас ракет, на производство которого уходит несколько месяцев.

Сколько времени понадобится, чтобы подготовить новый удар такой силы, пока неясно, но точно одно: в эту зиму он будет еще не один.

29 декабря прошлого года по Украине также был нанесен ракетный удар 69 ракетами, из которых удалось 54 уничтожить. Тогда целями были объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас в основном прилеты приходятся по промышленным складам и предприятиям.

Еще один результат последней атаки – сообщение руководства Войска Польского, что российская ракета залетела в польское воздушное пространство перед тем, как выйти на украинскую цель, над которой была позже сбита. Речь идет о крылатой ракете Х-22 или Х-101. Президент Дуда созвал по этому поводу Бюро национальной безопасности. Как и ожидалось, информация о произошедшем дополнительно взбодрила западных союзников Украины и точно не подтолкнула к размышлениям о скорейшем заключении мира с Россией.