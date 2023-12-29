Сколько адвокатских услуг оказано за государственный счет?
В течение 2023 года Коллегией адвокатов Азербайджана было обеспечено исполнение 39 830 решений по оказанию правовой помощи за государственный счет, сообщил председатель Коллегии Анар Багиров.
По его словам, по решениям, исполнение которых было обеспечено, 97 адвокатским учреждениям и 38 адвокатам, работающим в индивидуальном порядке (в общей сложности 973 адвокатам) было выплачено в общей сложности 4 999 982 маната (включая банковские услуги).
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