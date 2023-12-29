Эльяс Шафиев, собкор 13:37

Как и ожидалось, участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза и СНГ в Санкт-Петербурге, а также его встреча с президентом Путиным после долгого перерыва не оказали серьезного влияния на отношения между Москвой и Ереваном. Представители России в очередной раз предупредили Армению: если она изменит вектор своей внешней политики и «развернется в сторону Запада», то ей придется «столкнуться с серьезными последствиями».

На этом фоне резко активизировался бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян, известный как «человек Москвы», заявивший, в частности, что «мы заставим правительство Пашиняна уйти в отставку». Как уже сообщалось, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз призвал Армению держаться подальше от Запада. В интервью ТАСС Лавров заявил, что «нынешние трудности между Арменией и Россией являются временными и могут быть решены при наличии политической воли». «Армения сейчас сталкивается с рядом проблем, которые невозможно преодолеть с помощью западных игроков», - уверен Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства России, «западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и весь Южный Кавказ, их задача - вытеснить Москву». Лавров убежден, что «единственным выходом из той ситуации, в которой оказалась Армения, является реализация трехсторонних соглашений между Ереваном, Баку и Москвой».

Глава МИД РФ также заявил, что, пытаясь переформулировать свою внешнюю политику, Армения обменивает союз с Москвой не на конкретную помощь Запада, а на какие-то туманные обещания. Отметим, что ранее Ксавье Коломина, специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии, заявил, что Армения приняла четкое решение изменить внешнюю политику и дистанцироваться от отношений с Москвой. Вслед за своим начальником «серьезную обеспокоенность» поворотом Пашиняна к Западу выразил в эфире армянского общественного радио посол РФ в Армении Сергей Копыркин. «Мы не видим желания армянской стороны работать на российской переговорной площадке, - подчеркнул российский посол. - Мы не можем заставлять. Однако мы не покидаем этот регион именно потому, что для нас чрезвычайно важно, чтобы здесь были мир и стабильность. Так что, опасения России вполне обоснованы и объяснимы».