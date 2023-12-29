Новые угрозы из России... Да и экс-министр угрожает Пашиняну свержением наш обзор
Как и ожидалось, участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза и СНГ в Санкт-Петербурге, а также его встреча с президентом Путиным после долгого перерыва не оказали серьезного влияния на отношения между Москвой и Ереваном.
Представители России в очередной раз предупредили Армению: если она изменит вектор своей внешней политики и «развернется в сторону Запада», то ей придется «столкнуться с серьезными последствиями».
На этом фоне резко активизировался бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян, известный как «человек Москвы», заявивший, в частности, что «мы заставим правительство Пашиняна уйти в отставку».
Как уже сообщалось, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз призвал Армению держаться подальше от Запада. В интервью ТАСС Лавров заявил, что «нынешние трудности между Арменией и Россией являются временными и могут быть решены при наличии политической воли».
«Армения сейчас сталкивается с рядом проблем, которые невозможно преодолеть с помощью западных игроков», - уверен Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, «западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и весь Южный Кавказ, их задача - вытеснить Москву».
Лавров убежден, что «единственным выходом из той ситуации, в которой оказалась Армения, является реализация трехсторонних соглашений между Ереваном, Баку и Москвой».
Глава МИД РФ также заявил, что, пытаясь переформулировать свою внешнюю политику, Армения обменивает союз с Москвой не на конкретную помощь Запада, а на какие-то туманные обещания.
Отметим, что ранее Ксавье Коломина, специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии, заявил, что Армения приняла четкое решение изменить внешнюю политику и дистанцироваться от отношений с Москвой.
Вслед за своим начальником «серьезную обеспокоенность» поворотом Пашиняна к Западу выразил в эфире армянского общественного радио посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
«Мы не видим желания армянской стороны работать на российской переговорной площадке, - подчеркнул российский посол. - Мы не можем заставлять. Однако мы не покидаем этот регион именно потому, что для нас чрезвычайно важно, чтобы здесь были мир и стабильность. Так что, опасения России вполне обоснованы и объяснимы».
Посол заверил, что Россия не обвиняет Армению в каком-либо изменении внешнеполитического вектора, понимая, что Армения - независимое государство, имеющее право определять свою политику. И тут же добавил, что, поскольку «НАТО и коллективный Запад считают Россию стратегическим конкурентом и даже врагом», Москва «вынуждена с двойной осторожностью следить за изменением внешнеполитического вектора Армении».
«Естественно, мы никак не можем этому противодействовать и не навязываем конфронтацию, - подчеркнул посол Копыркин. - В этой ситуации нам надо учитывать, что цели Запада в том, чтобы борьба велась именно против РФ - на всех фронтах, будь то в региональном или международном планах. С этой точки зрения обеспокоенность России понятна и обоснована».
Судя по всему, Россия не намерена терпеть не только сближение Армении с Западом, но даже попытки Еревана прибегнуть к политическому лавированию. Следовательно, давление на власти Армении будет усиливаться.
Одним из элементов этого прессинга следует считать бывшего министра обороны и «человека Москвы» Аршака Карапетяна, активизировавшегося накануне наступающего Нового года с призывом отправить в отставку правительство Пашиняна.
Карапетян пришел в политику в октябре этого года, объявив о создании движения «Всеармянский фронт», цель которого – смена власти в Армении. Позднее, хоть Карапетян и заявил, что «скоро приступит к работе», он ушел в тень и, по имеющимся данным, лишь недавно начал организационную деятельность в Москве.
В самой Армении Карапетян не считается серьезной политической силой. В то же время, известно, что и Карапетян, и другие пророссийские силы в Армении готовятся к новой уличной борьбе за смену власти в наступающем году.