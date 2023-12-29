Москва Баку и Еревану: Думайте сами, решайте сами…

Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Никто не вправе за них решать, когда это произойдет», - сказал он.

При этом Галузин заявил, что «разумеется, мы не можем безучастно взирать на происходящее на Южном Кавказе»: «Исторически Россия является одним из кавказских государств и к тому же единственной страной региона и мира, поддерживающей союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией».

По его словам, «(мы) исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом. Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе не откроет, а ставка на чудодейственную западную помощь иллюзорна и опасна».

«Со своей стороны, прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу», - сказал Галузин.

Он отметил, что «российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров. Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция - с другой)».