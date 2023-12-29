В центре Москвы избили известного журналиста

Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили в центре Москвы.

По его словам, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов. Лобков также опубликовал фотографии своего окровавленного лица. Пост выпущен рано утром 30 декабря.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — добавил журналист.

56-летний Павел Лобков известен по длительной работе на телеканале НТВ, а также в нескольких других российских СМИ.