В центре Москвы избили известного журналиста
Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили в центре Москвы.
По его словам, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов. Лобков также опубликовал фотографии своего окровавленного лица. Пост выпущен рано утром 30 декабря.
«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — добавил журналист.
56-летний Павел Лобков известен по длительной работе на телеканале НТВ, а также в нескольких других российских СМИ.
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