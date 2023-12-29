В социальных сетях распространились кадры, на которых мужчина, предположительно инвалид Отечественной войны, взобрался на светофор в Сумгаите, выражая таким образом протест.

В пресс-службе МВД в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что человек на видео – ветеран Отечественной войны Хазар Абдуллаев, 1989 года рождения, который управлял автомобилем без водительских прав, с незаконно измененной конструкцией и установленным дополнительным оборудованием, а затем взобрался на светофор, откуда озвучивал «необоснованные и предвзятые утверждения».

В полиции также сообщили, что Абдуллаев создавал угрозу для участников дорожного движения, поэтому сотрудники полиции провели с ним «профилактическую работу».

Полицейские задержали мужчину, автомобиль отправлен на штрафстоянку.