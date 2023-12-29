Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

Как сообщили в ГУГДП, в связи с предстоящими праздниками дорожная полиция переходит на усиленный режим работы.

"В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в стране объявлены нерабочими днями. Опыт прошедших лет показывает, что в такие продолжительные праздники городское население выезжает в различные регионы республики, в связи с чем интенсивность движения транспорта на дорогах несколько возрастает. Но, к сожалению, нарушение некоторыми водителями правил дорожного движения повышает вероятность ДТП на дорогах.

Для предупреждения аварий и обеспечения безопасности участников движения личный состав ГДП в период праздников будет нести службу в усиленном режиме, контроль на улицах и дорогах будет ужесточен", - говорится в заявлении.

ГУГДП призвало всех участников дорожного движения, особенно водителей, впервые выезжающих в освобожденные от оккупации районы, быть предельно внимательными на дорогах, не садиться за руль уставшими, сонными или под воздействием каких-либо лекарственных препаратов, перед выездом проверять техническое состояние транспортного средства, следить за текущими погодными условиями, а также строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь родных.