Автомобиль с российским министром устроил смертельное ДТП ВИДЕО
Автомобиль Toyota Camry с министром здравоохранения Республики Башкирия (Россия) Айратом Рахматуллиным выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем, пишут российские СМИ.
В результате аварии погибли два человека - водитель и пассажир легковушки. Самого Рахматуллина, а также его помощника и водителя доставили в местную больницу - по предварительным данным, у чиновника перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма.
У обоих водителей взяты анализы на алкоголь.
December 30, 2023