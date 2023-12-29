Кого поздравил Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом нескольким мировым лидерам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР, следует из опубликованного перечня. Западных лидеров в списке нет, из европейских коллег он адресовал поздравления только главе Сербии и премьер-министру Венгрии.

Путин также поздравил Папу Римского Франциска и несколько бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе экс-президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, а также второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.