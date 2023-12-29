Азербайджанцы в России обеспокоены: арест-тюрьма-война

Джейхун Наджафов, собкор 15:33

Сообщение главы Следственного Комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о росте в 2023 году числа тяжких преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами, вызвало среди мигрантов из стран Южного Кавказа и Центральной Азии серьезные опасения, связанные с тем, что их могут мобилизовать на войну в Украине.

Отметим, что Бастрыкин сделал это сообщение в ходе совещания по предварительным итогам работы территориальных подразделений Следственного Комитета РФ в 2023 году, не уточнив, насколько конкретно выросла доля таких преступлений, совершенных иностранцами. «Практика показывает, что за нарушениями в миграционной сфере зачастую стоят служебные злоупотребления и упущения», — добавил глава СК, поручив принять меры по противодействию преступности в миграционной сфере. После выступления главы российского СК в среде мигрантов стремительно распространились слухи о том, что в следующем году российские силовики будут массово фабриковать на мигрантов уголовные дела, чтобы восполнить колоссальные потери, которые российская армия несет в Украине.

Хафиз Садыхов, житель Ленкорани, который уже пять лет работает в Москве водителем такси, уверен, что у российский властей есть коварный план массовой отправки мигрантов на войну. В беседе с haqqin.az Садыхов сказал, что он и его земляки-таксисты очень опасаются «подставы» со стороны силовиков. «Мы каждый день перевозим десятки пассажиров, и всякий раз вынуждены тщательно проверять, не оставил ли пассажир после себя что-то незаконное, - пожаловался Садыхов. - Вполне могут оружие оставить, или наркотики подкинуть, а потом - арест-тюрьма-война…» По его словам, большинство работающих в Москве таксистов из южных районов Азербайджана не имеют российского гражданства. «С точки зрения защиты прав, наше положение очень уязвимое, и этим в любой момент могут воспользоваться местные силовики», - считает Садыхов. Опасения наших соотечественников, работающих в России, прокомментировала по просьбе haqqın.az известная правозащитница Валентина Чупик, директор Международной негосударственной некоммерческой организации TONG JAHONI, оказывающей мигрантам в РФ бесплатную правовую помощь.

По ее словам, если в РФ и увеличилось число преступлений со стороны мигрантов, то исключительно в использовании заведомо недействительных документов, то есть, фальшивых регистраций. За это правонарушение предусмотрено 12-месячное тюремное заключение или штраф в 50 тысяч рублей. «Практически, по этой статье мигрантов в тюрьму, не сажают, а только штрафуют», - уточнила правозащитница. «На самом деле, рост преступности со стороны мигрантов весьма незначительный, можно сказать, ничтожный, - констатирует Чупик. - По реально тяжелым преступлениям, таким, как грабежи, разбой и прочее, отмечается снижение на 40 процентов. Кстати, на эти же 40 процентов снизилось и число мигрантов на территории Российской Федерации. А основным видом преступления, в которых их обвиняют, является использование заведомо недействительных документов. Впрочем, эти преступления совершают вовсе не мигранты, а компании и люди, занимающиеся регистрацией иностранных работников».

Эксперт отмечает, что в 2023 году резко снизилось количество жалоб на принуждение заключенных-иностранцев к участию в войне в Украине. «Сейчас для того, чтобы заставить мигранта заключить контракт на добровольную воинскую службу в действующей армии, используют, в основном, крики, психологическое давление и неопределенные угрозы, - утверждает Валентина Чупик. - По сравнению с прошлым годом заключенных-иностранцев сейчас не избивают и не пытают. Но их довольно часто обманывают, принуждая подписывать документы, не читая. Или при подаче любых документов на долгосрочный статус, в том числе, на продление миграционного учета детей, от них требуют справку из военкомата. Если человек по глупости пойдет туда за справкой, то в военкомате на него начинают оказывать психологическое давление, требуют подписать контракт на мобилизацию, зачастую, даже не читая. Но в этом году мы ежемесячно фиксируем не больше пяти-восьми таких жалоб, тогда как в 2022-м их число доходило до двух тысяч в день. Что же касается звонков мигрантов с просьбами о юридической помощи, то в 2022 году мы получали их по нескольку десятков в день, а в этом было всего четыре обращения».

Валентина Чупик отметила значительный рост случаев жесткого прессинга с избиениями, пытками, возбуждением уголовных дел и даже лишением гражданства РФ в отношении нерусских граждан России. «Дело в том, - говорит правозащитница, - что за россиян неславянской внешности, практически, некому заступиться. Потому, что, получив гражданство Российской Федерации, эти люди теряют возможность обратиться за помощью к посольствам стран, где они родились, или к правозащитникам, поскольку полностью перешли под юрисдикцию России. Российские власти понимают, что психологическое или физическое давление на мигрантов грозит проблемами с дипломатическими представительствами их стран, что, в свою очередь, может создать России проблемы при обходе санкций с помощью постсоветских государств. А вот за человека, принявшего гражданство России, никто не заступится, он уже никому не нужен…» Российская правозащитница отметила, что никакой статистики относительно количества мигрантов, мобилизованных на войну в Украину, не существует. «Периодически появляются сообщения, что в такой-то город государства в Центральной Азии привезли столько-то гробов с убитыми на войне в составе российской армии, - говорит Чупик. - По этим данным невозможно определить, был ли этот человек гражданином РФ. Но, как правило, речь идет именно о гражданах Российской Федерации, которых родственники просто решили похоронить на родине. В то же время, количество гробов не соответствует числу реально погибших, поскольку тысячи убитых в Украине солдат никто не убирает с поля боя, их тела месяцами остаются на линии фронта». Правозащитница также прокомментировала распространенную в СМИ видеозапись облавы полицейских на рестораны азербайджанской кухни в Воронеже и Санкт-Петербурге, в которых справляли большие азербайджанские свадьбы. «Там местные правоохранители под предлогом контроля за соблюдением миграционного законодательства устроили проверку документов у всех присутствующих и заодно вручили десяткам гостей повестки в военкомат, - рассказала Чупик. - Я видела эти ролики и ко мне уже обращались участники этих торжеств. Там не было ни одного гражданина Азербайджанской Республики - только этнические азербайджанцы, принявшие российское гражданство, а значит, добровольно принявшие перед властями Российской Федерации обязательства со всеми вытекающими последствиями». По мнению эксперта, если Москва объявит в следующем году вторую волну мобилизации, и россияне, как это было в сентябре 2021 года, начнут массово сбегать за границу, то Кремль может вновь переключиться на мигрантов. «Таким образом, новую массовую мобилизацию в России можно ожидать во второй половине мая 2023 года», - считает Валентина Чупик.

Валентина Чупик отметила значительный рост случаев жесткого прессинга с избиениями, пытками, возбуждением уголовных дел и даже лишением гражданства РФ в отношении нерусских граждан России. «Дело в том, - говорит правозащитница, - что за россиян неславянской внешности, практически, некому заступиться. Потому, что, получив гражданство Российской Федерации, эти люди теряют возможность обратиться за помощью к посольствам стран, где они родились, или к правозащитникам, поскольку полностью перешли под юрисдикцию России. Российские власти понимают, что психологическое или физическое давление на мигрантов грозит проблемами с дипломатическими представительствами их стран, что, в свою очередь, может создать России проблемы при обходе санкций с помощью постсоветских государств. А вот за человека, принявшего гражданство России, никто не заступится, он уже никому не нужен…» Российская правозащитница отметила, что никакой статистики относительно количества мигрантов, мобилизованных на войну в Украину, не существует.