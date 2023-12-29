Выборы в Миннауки и образования
Объявлены выборы в Общественный совет при Министерстве науки и образования. Прием документов для регистрации кандидатов в члены Общественного совета и избирателей, которые будут участвовать в выборах, осуществляется через электронный адрес [email protected] с 30 декабря 2023 года. Срок приема документов завершится 31 января 2024 года.
Более подробную информацию вы можете получить из объявления.
Отметим, подписан приказ о создании комиссии с целью организации выборов в Общественный совет.
Согласно приказу, подписанному министром науки и образования, будет создан новый совет в целях формирования государственной политики и подготовки нормативно-правовых актов в этой сфере, организации общественных дебатов, решения вопросов общественного и местного значения, а также обеспечения участия общественности в деятельности министерства. Избирательная комиссия примет меры по организации выборов в Общественный совет, в том числе определит количественный состав.