Подоляк: Россия примет все условия Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, вместо них будут выдвинуты ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Москва их примет.

Подоляк выразил убеждение, что ЕС и дальше будет помогать Украине, и сейчас уже произошла большая трансформация в поведении некоторых лидеров и отношении к Украине.