Перестрелка азербайджанцев в Подмосковье ВИДЕО
На прошлой неделе (22 декабря) в городе Видное произошла перестрелка двух «воров в законе» азербайджанского происхождения Вагифа Сулейманова (Вагиф) и Ульфата Тагиева (Руфо Гянджинский).
Как сообщают российские телеграм-каналы, в результате убитым оказался «правая рука» Руфо, который ранее являлся телохранителем «законника» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский).
December 30, 2023
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