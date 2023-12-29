Растет число жертв обстрела Белгорода видео; обновлено 17:32

В результате обстрела в Белгороде пострадало около 30 человек, погибло от пяти до семи человек, пишут российские СМИ.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины центра области.

По его словам, в результате погибли два человека и есть раненые.