Растет число жертв обстрела Белгорода видео; обновлено 17:32
В результате обстрела в Белгороде пострадало около 30 человек, погибло от пяти до семи человек, пишут российские СМИ.
December 30, 2023
December 30, 2023
December 30, 2023
December 30, 2023
*** 16:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины центра области.
По его словам, в результате погибли два человека и есть раненые.
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