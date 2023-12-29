Одним из наиболее запоминающихся и трогательных мероприятий, проходящих в нашей стране в канун Нового, 2024 года, стала встреча коллектива компании "156 эвакуация" с детьми шехидов.

Как сообщает haqqin.az, руководство и коллектив компании "156 эвакуация", традиционно уделяющие особое внимание семьям шехидов, инвалидам и ветеранам Карабахских войн, на сей раз приветствовали в праздничной атмосфере детей наших славных героев, которые получили возможность ознакомиться в различных подразделениях компании с рабочими процессами, а заодно приглядеться к производственным и маркетинговым специальностям, которые, не исключено, могут в будущем стать их профессией.

В завершении всем детям от имени руководства и коллектива компании "156 эвакуация" были вручены новогодние подарки.

Представляем кадры с праздничного дня: