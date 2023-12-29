Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 16:46

«Никол Пашинян был уверен, что Запад настолько мощный, что сможет если не поставить Азербайджан на колени, то, по крайней мере, заставить его подписать мирный договор на выгодных для Армении условиях», - отметил в интервью изданию NEWS.am заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян.

По словам Зурабяна, Николу Пашиняну с самого начала было известно, что Армении придется заплатить за поддержку Запада отказом от Карабаха, что, в свою очередь, приведет к ослаблению позиций России на Южном Кавказе. Но в итоге он получил только дипломатическую поддержку. Когда же дело дошло до реализации плана, разработанного Ереваном и Брюсселем, выяснилось, что влияние Запада далеко не так безгранично, как казалось премьер-министру Армении. Заместитель председателя АНК обвиняет Пашиняна в том, что, пожертвовав в одностороннем порядке Карабахом в расчете на то, что Запад использует свои рычаги воздействия на Азербайджан, премьер-министр Армении совершил катастрофическую ошибку. По словам Зурабяна, Пашинян не должен был верить в то, что Россия проиграет, а объединившийся Запад поставит её на колени. «Сделав ставку на Запад, Пашинян отверг Россию, как заведомо слабую, отступающую единицу, - подчеркнул Левон Зурабян. - А когда выяснилось, что реальность не совсем соответствует прогнозам западной пропаганды, он пошел на другой, отчаянный шаг. И сейчас, хотя и с некоторым опозданием, но понимая, что Россия не пала на колени, а весь мир уже говорит о неизбежном поражении Украины, пытается загладить свою вину».

Тут нельзя не отметить, что, справедливо обвиняя премьер-министра Армении в политическом двуличии, сам зампред АНК также не отличается особой принципиальностью, утверждая, что Армении следует вообще отказаться от каких-либо ставок. И как в таком случае может выжить небольшая страна, обделенная природными ресурсами и окруженная соседями, которые она сама же причислила к категории «недружественных стран»? Очевидно ведь, что ставки надо делать не на какие-то полумифические «заокеанские силы», а на ближайших соседей, которые всегда были и навсегда останутся, и с которыми давно уже пора наладить добрососедские отношения. Но, увы, осознавать эту очевидность в Армении то ли неспособны, то ли просто не хотят. Как и многие армянские политики и эксперты, Левон Зурабян считает «отступлением» поездку Никола Пашиняна на мероприятия в Санкт-Петербурге. Но не просто, а отступлением от изначально ошибочной внешней политики. Зурабян подчеркнул, что абсолютно не приемлет ситуацию, при которой Армения, будучи полноправным членом ОДКБ, бойкотирует эту структуру, добровольно отказываясь от рычагов воздействия на ее решения.

«Я не понимаю, в чем смысл такого бойкота! - воскликнул зампред партии «Армянский национальный конгресс». - Либо выходи из организации, если считаешь это решение правильным, либо будь внутри нее и защищай свои национальные интересы». Зурабян назвал «нереальной» готовность Пашиняна выйти из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, развернув тем самым геополитический вектор с России на Запад. «Очевидно, что в той кошмарной ситуации, в которой оказалась Армения, такой поворот имел бы смысл, если бы Запад был готов к нему и стремился либо к военному вмешательству против Турции и Азербайджана в пользу Армении, либо к поставкам нам такого количества оружия, которое позволило был изменить стратегический баланс в пользу Армении. Но у Запада нет таких программ», - констатирует Зурабян. Этот мини-монолог зампреда АНК зеркально отражает главное заблуждение большей части армянского общества, так и не понявшего по сей день, что убеждать ближайших соседей надо не количеством и качеством оружия, а желанием мирно сотрудничать во благо всех стран региона.

«Может, Пашинян пытался методами бойкота показать свое недовольство и в каком-то смысле дать понять России, что, если его требование не будет выполнено, у него есть и другие варианты внешнеполитической игры, - предположил Зурабян. - Но политика демарша – это откровенная глупость, поскольку в таких организациях, как ОДКБ, разговор на языке демарша приносит в итоге прямо противоположные результаты. Так что, если Пашинян осознал свои заблуждения и именно поэтому поехал в Санкт-Петербург, то неправильно было бы обвинять его в исправлении собственных ошибок». Рассуждениям Зурабяна не откажешь в логике, да только вот Пашинян полетел в Санкт-Петербург вовсе не собственные ошибки исправлять. Мало того, на неформальном саммите СНГ армянский премьер предпринял довольно неуклюжую попытку разделить политические вопросы с экономическими интересами, отметив, что Армения, даже несмотря на недовольство политикой ОДКБ, продолжает развивать свои экономические связи в рамках ЕАЭС. Но ведь даже школьнику известно, что в основе решения практически любых политических вопросов лежит экономика. И испытанная практика отделения «мух от котлет» здесь не проходит.