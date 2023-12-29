Всемирно известный Business Insider о технологическом буме в Азербайджане
За последние несколько лет усиленная работа Азербайджана в сфере развития собственного ИКТ потенциала уже не раз находила своё отражение в различных объективных оценках международных экспертов. На этот раз статью о технологическом буме в Азербайджане опубликовало престижное американское издание Business Insider, специализирующееся на передовых финансовых и деловых новостях по всему миру.
В статье ярко описывается амбициозность и достижения азербайджанской стороны в области развития технологической индустрии в целом, а также в частности рассказывается о работе по повышению бизнес-привлекательности страны для релоцирующихся компаний и стартапов.
«В своем революционном заявлении Азербайджан намерен изменить ландшафт стартапов с помощью ряда новаторских инициатив, направленных на поощрение инноваций и привлечение глобальных талантов. По инициативе президента Ильхама Алиева новые меры отменяют необходимость получения разрешения на работу, вводят налоговые льготы в технопарках и предлагают всестороннюю помощь в переезде.
Министерство цифрового развития и транспорта играет ведущую роль в реализации этих изменений, благодаря чему предприниматели и технологические энтузиасты со всего мира теперь могут исследовать яркие возможности динамичной экосистемы Азербайджана. Этот стратегический шаг позиционирует Азербайджан в качестве основного направления для стартапов, стремящихся без проблем выйти на процветающий рынок, поддерживаемый множеством льгот и стремлением содействовать технологическому прогрессу.
Кроме того, государство предлагает различные возможности для развития предприятий. Такие возможности в основном предоставляет стартапам Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта. Агентство оказывает различную поддержку иностранным предприятиям и компаниям, чтобы они могли легко выйти на азербайджанский рынок. Всё это поможет предпринимателям и технологическим энтузиастам со всего мира изучить яркие возможности динамичной экосистемы Азербайджана».
Далее в своей статье Business Insider подробнее рассказывает о налоговых льготах, предоставляемых Азербайджаном для резидентов технопарка и возможностях, которые создаются здесь для стартапов:
«Для оказания услуг или открытия офиса и работы на территории Азербайджана не требуется никакого разрешения. С подписанием президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последнего документа в этой области начались новые изменения. Сотрудники из Турции и других стран больше не получают разрешения на работу в сфере технологий в Азербайджане. В то же время стартапы могут быть освобождены от некоторых налогов как резиденты технопарков.
Еще одна привилегия, которая начала действовать несколько месяцев назад, - налоговая. Предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами, став резидентами технопарка.
Азербайджан оказывает поддержку компаниям, выходящим на азербайджанский рынок: организуется весь процесс переезда, упрощается и поддерживается процесс оформления документов, оказывается поддержка в юридических и финансовых вопросах, а также в вопросах при открытии банковского счета. В целом резидентам технопарка 24/7 предоставлена любая поддержка информативного и юридического характера.
В 2023 году венчурный фонд Caucasus Ventures, созданный при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития, инвестировал в более чем 15 стартапов, отдавая предпочтение стартапам, желающим открыть офис в Азербайджане или осуществлять B2B-продажи в Азербайджан.
В этой молодой экосистеме, как известно, существует множество возможностей для успешного вхождения в рынок и выхода на рынок в сфере программного обеспечения. Воспользовавшись ими, проще выходить на глобальный уровень», - подытожил Business Insider.