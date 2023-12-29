Всемирно известный Business Insider о технологическом буме в Азербайджане

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За последние несколько лет усиленная работа Азербайджана в сфере развития собственного ИКТ потенциала уже не раз находила своё отражение в различных объективных оценках международных экспертов. На этот раз статью о технологическом буме в Азербайджане опубликовало престижное американское издание Business Insider, специализирующееся на передовых финансовых и деловых новостях по всему миру.

В статье ярко описывается амбициозность и достижения азербайджанской стороны в области развития технологической индустрии в целом, а также в частности рассказывается о работе по повышению бизнес-привлекательности страны для релоцирующихся компаний и стартапов. «В своем революционном заявлении Азербайджан намерен изменить ландшафт стартапов с помощью ряда новаторских инициатив, направленных на поощрение инноваций и привлечение глобальных талантов. По инициативе президента Ильхама Алиева новые меры отменяют необходимость получения разрешения на работу, вводят налоговые льготы в технопарках и предлагают всестороннюю помощь в переезде. Министерство цифрового развития и транспорта играет ведущую роль в реализации этих изменений, благодаря чему предприниматели и технологические энтузиасты со всего мира теперь могут исследовать яркие возможности динамичной экосистемы Азербайджана. Этот стратегический шаг позиционирует Азербайджан в качестве основного направления для стартапов, стремящихся без проблем выйти на процветающий рынок, поддерживаемый множеством льгот и стремлением содействовать технологическому прогрессу.

Кроме того, государство предлагает различные возможности для развития предприятий. Такие возможности в основном предоставляет стартапам Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта. Агентство оказывает различную поддержку иностранным предприятиям и компаниям, чтобы они могли легко выйти на азербайджанский рынок. Всё это поможет предпринимателям и технологическим энтузиастам со всего мира изучить яркие возможности динамичной экосистемы Азербайджана». Далее в своей статье Business Insider подробнее рассказывает о налоговых льготах, предоставляемых Азербайджаном для резидентов технопарка и возможностях, которые создаются здесь для стартапов: «Для оказания услуг или открытия офиса и работы на территории Азербайджана не требуется никакого разрешения. С подписанием президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последнего документа в этой области начались новые изменения. Сотрудники из Турции и других стран больше не получают разрешения на работу в сфере технологий в Азербайджане. В то же время стартапы могут быть освобождены от некоторых налогов как резиденты технопарков. Еще одна привилегия, которая начала действовать несколько месяцев назад, - налоговая. Предприниматели могут воспользоваться налоговыми льготами, став резидентами технопарка.