Зеленский о жертвах ракетного обстрела 29 декабря

«До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

Я благодарю всех наших спасателей ГСЧС Украины, работников коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.

Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь.

Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей. Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора вновь и вновь доказывает - нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. Мы все вместе должны одержать победу над террором», - написал украинский лидер.