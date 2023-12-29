Байрамов принял покинувших Францию дипломатов
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял азербайджанских дипломатов, объявленных 27 декабря властями Франции персонами нон грата, сообщили в МИД.
Министр поблагодарил сотрудников посольства за эффективную дипломатическую службу.
Было отмечено, что «этот необоснованный шаг со стороны Франции стал очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа».
Также было подчеркнуто, что «напряженность в двусторонних отношениях между странами вызвана непосредственно действиями французской стороны, которая, заняв предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, предпринимает необоснованные шаги».
Байрамов пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.