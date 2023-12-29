Байрамов принял покинувших Францию дипломатов

Министр поблагодарил сотрудников посольства за эффективную дипломатическую службу.

Было отмечено, что «этот необоснованный шаг со стороны Франции стал очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа».

Также было подчеркнуто, что «напряженность в двусторонних отношениях между странами вызвана непосредственно действиями французской стороны, которая, заняв предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, предпринимает необоснованные шаги».

Байрамов пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.