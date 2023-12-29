Избран председатель Конфедерации профcоюзов Азербайджана

Состоялось очередное заседание Трехсторонней комиссии по социально-экономическим вопросам в составе представителей Министерства труда и соцзащиты населения, Конфедерации профсоюзов и Национальной конфедерации организаций предпринимателей.

На встрече глава Минтруда, председатель комиссии Сахиль Бабаев отметил важность эффективных дискуссий на площадке Трехсторонней комиссии в процессе совершенствования законодательства о социальных реформах, труде и социальной защите, а также ратификации конвенций Международной организации труда (МОТ).

Доведено до сведения, что на заседаниях комиссии в рамках этого плана обсуждена работа, проделанная на основе плана работы комиссии на 2023 год, эффективные обсуждения по 9 социально-экономическим темам, а также совершенствованию трудового законодательства. Было заявлено, что на нынешней встрече запланировано обсуждение и ряда других тем.

На встрече обсуждалась проделанная работа в связи с реализацией плана мероприятий генерального коллективного договора, заключенного на 2023-2025 годы, и вопросы рассмотрения возможностей ратификации предусмотренных соглашением конвенций МОТ.

По принципу очередности, решением Трехсторонней комиссии председатель Конфедерации профcоюзов Саттар Мехбалиев избран председателем комиссии на следующий год.