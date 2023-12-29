QR-билеты уже в метро

Сделан очередной шаг по электронизации услуг и обеспечению цифровой трансформации в сфере транспорта. Так, пассажиры Бакинского метрополитена теперь могут оплачивать проезд с помощью системы QR- билетов на всех станциях. Для этого достаточно загрузить мобильное приложение BakıKart на свои мобильные устройства.

Напомним, что данная система в качестве пилотного проекта была впервые внедрена в сентябре этого года на станциях «Ходжасан» и «8 Ноября» фиолетовой линии. Уже выполнены технические работы на более чем 550 сооружениях (турникетах) на автоматических пунктах контроля всех станций, развернуты устройства, реализующие программное обеспечение, испытания которых успешно завершены.

В чем преимущества нового способа оплаты?

• Отсутствие необходимости в карте BakıKart - позволяет сэкономить деньги, потраченные на покупку пластиковой карты. Для создания QR-билета достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет.

• Экономия времени – нет необходимости использовать терминал оплаты для пополнения баланса пластиковой карты BakıKart. Баланс счета пассажира можно легко увеличивать и отслеживать через мобильное приложение BakıKart.

• Отслеживание истории платежей – пассажир может рассчитать периодический бюджет, отслеживая в приложении средства, потраченные на общественный транспорт.

Как произвести оплату с помощью QR-билета?

Для этого необходимо загрузить мобильное приложение BakıKart с платформ Google Play или App Store; зарегистрироваться в мобильном приложении; пополнить баланс минимум на 1 манат; создать QR-билет; приблизить QR-билет к дисплею турникета и пройти.