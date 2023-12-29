Вслед за Узбекистаном и Казахстан открывает двери для Талибана наша корреспонденция

Зухра Новрузова, спецкор haqqin.az по странам Азии

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана приняла решение исключить группировку из национального списка запрещенных организаций.

Когда США покинули Афганистан - вокруг него образовался вакуум. Международное сообщество предпочло выжидать, когда талибы, неожиданно для всего мира придя к власти, из этой власти уйдут или будут свергнуты. Судя по всему – не дождались.

Талибам удалось преодолеть опасность гуманитарной катастрофы в условиях практически полного прекращения помощи извне. Им удалось отчасти нейтрализовать деятельность враждебной им внутренней оппозиции. А главное, они сумели дать афганцам самое дорогое и желаемое для них – мир. И, пусть с перегибами, в чем-то на западный взгляд косыми и уродливыми, – наладить мирную жизнь.

Соседям талибов по Центральной Азии предстояло принять нелегкое решение: либо придерживаться точки зрения «прогрессивной международной общественности» о том, что после августа 2021 года, с захватом Кабула, Афганистан исчез из мировой повестки и оказался предоставлен сам себе, оставшись наедине со своими социальными и экономическими проблемами. Либо как-то налаживать с талибами отношения, не оглядываясь на то, кто и что об этом думает.

Первопроходцем здесь стал Узбекистан, имеющий с Афганистаном границу длиной в 144 километра. Его успешный опыт выстраивания отношений с талибами послужил примером для Казахстана, оценившего объемы внезапно возникшего в регионе рынка. И этот шанс Астана и Ташкент вполне оценили – и не упустили.

Граница Узбекистана и Афганистана

Афгано-узбекский товарооборот по итогам 2023 года приближается к 2 миллиардам долларов. Объемы взаимной торговли между Астаной и Кабулом достигли $1 миллиарда.

Для увеличения экспортного потенциала Узбекистан планирует построить в Термезе международный торговый центр с годовым товарооборотом в 500 миллионов долларов. А Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане и заключил с афганскими бизнесменами контрактов на $200 миллионов. Которые, в том числе, предусматривают развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей. А также использование транзитного потенциала Афганистана с учетом подписанной дорожной карты по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

И эти действия Астаны по укреплению экономических связей с талибами, как ни парадоксально бы это выглядело, встречают поддержку и Запада, и Пекина, которые хотят, чтобы Центральная Азия как можно активнее торговала с Пакистаном, Индией – и меньше торговала с Россией.

Разумеется, в процессе развития отношений в треугольнике Астана-Ташкент-Кабул не все безоблачно. Но главное в том, что они динамично развиваются. Об окончательном признании правительства талибов речь пока не идет, здесь и Казахстан, и Узбекистан пристально следят за позицией в этом вопросе Пекина и, в какой-то мере, Москвы – но постепенно устраняют все барьеры для этого. Что бы в случае чего – оказаться первыми.