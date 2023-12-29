Когда США покинули Афганистан - вокруг него образовался вакуум. Международное сообщество предпочло выжидать, когда талибы, неожиданно для всего мира придя к власти, из этой власти уйдут или будут свергнуты. Судя по всему – не дождались.

Талибам удалось преодолеть опасность гуманитарной катастрофы в условиях практически полного прекращения помощи извне. Им удалось отчасти нейтрализовать деятельность враждебной им внутренней оппозиции. А главное, они сумели дать афганцам самое дорогое и желаемое для них – мир. И, пусть с перегибами, в чем-то на западный взгляд косыми и уродливыми, – наладить мирную жизнь.

Соседям талибов по Центральной Азии предстояло принять нелегкое решение: либо придерживаться точки зрения «прогрессивной международной общественности» о том, что после августа 2021 года, с захватом Кабула, Афганистан исчез из мировой повестки и оказался предоставлен сам себе, оставшись наедине со своими социальными и экономическими проблемами. Либо как-то налаживать с талибами отношения, не оглядываясь на то, кто и что об этом думает.

Первопроходцем здесь стал Узбекистан, имеющий с Афганистаном границу длиной в 144 километра. Его успешный опыт выстраивания отношений с талибами послужил примером для Казахстана, оценившего объемы внезапно возникшего в регионе рынка. И этот шанс Астана и Ташкент вполне оценили – и не упустили.