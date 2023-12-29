Вслед за Узбекистаном и Казахстан открывает двери для Талибана наша корреспонденция
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана приняла решение исключить группировку из национального списка запрещенных организаций.
Когда США покинули Афганистан - вокруг него образовался вакуум. Международное сообщество предпочло выжидать, когда талибы, неожиданно для всего мира придя к власти, из этой власти уйдут или будут свергнуты. Судя по всему – не дождались.
Талибам удалось преодолеть опасность гуманитарной катастрофы в условиях практически полного прекращения помощи извне. Им удалось отчасти нейтрализовать деятельность враждебной им внутренней оппозиции. А главное, они сумели дать афганцам самое дорогое и желаемое для них – мир. И, пусть с перегибами, в чем-то на западный взгляд косыми и уродливыми, – наладить мирную жизнь.
Соседям талибов по Центральной Азии предстояло принять нелегкое решение: либо придерживаться точки зрения «прогрессивной международной общественности» о том, что после августа 2021 года, с захватом Кабула, Афганистан исчез из мировой повестки и оказался предоставлен сам себе, оставшись наедине со своими социальными и экономическими проблемами. Либо как-то налаживать с талибами отношения, не оглядываясь на то, кто и что об этом думает.
Первопроходцем здесь стал Узбекистан, имеющий с Афганистаном границу длиной в 144 километра. Его успешный опыт выстраивания отношений с талибами послужил примером для Казахстана, оценившего объемы внезапно возникшего в регионе рынка. И этот шанс Астана и Ташкент вполне оценили – и не упустили.
Афгано-узбекский товарооборот по итогам 2023 года приближается к 2 миллиардам долларов. Объемы взаимной торговли между Астаной и Кабулом достигли $1 миллиарда.
Для увеличения экспортного потенциала Узбекистан планирует построить в Термезе международный торговый центр с годовым товарооборотом в 500 миллионов долларов. А Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане и заключил с афганскими бизнесменами контрактов на $200 миллионов. Которые, в том числе, предусматривают развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей. А также использование транзитного потенциала Афганистана с учетом подписанной дорожной карты по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».
И эти действия Астаны по укреплению экономических связей с талибами, как ни парадоксально бы это выглядело, встречают поддержку и Запада, и Пекина, которые хотят, чтобы Центральная Азия как можно активнее торговала с Пакистаном, Индией – и меньше торговала с Россией.
Разумеется, в процессе развития отношений в треугольнике Астана-Ташкент-Кабул не все безоблачно. Но главное в том, что они динамично развиваются. Об окончательном признании правительства талибов речь пока не идет, здесь и Казахстан, и Узбекистан пристально следят за позицией в этом вопросе Пекина и, в какой-то мере, Москвы – но постепенно устраняют все барьеры для этого. Что бы в случае чего – оказаться первыми.