Арестован мужчина, принуждавший малолетнюю дочь вступить в брак
В Сабирабадском районе арестован мужчина, принуждавший свою несовершеннолетнюю дочь вступить в брак.
Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел в селе Мамишли.
Сотрудники полиции задержали жителя села Мубариза Гулиева, 1979 года рождения, мужчина привлечен к уголовной ответственности по соответствующей статье УК.
Решением суда ему назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, расследование продолжается.
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