В аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана состоялся круглый стол на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев и солидарность азербайджанцев мира», посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

Выступая с вступительной речью, омбудсмен Сабина Алиева рассказала о ряде мероприятий, организованных учреждением в рамках «Года Гейдара Алиева», и об истории создания Дня солидарности азербайджанцев мира.

В заключение участникам мероприятия был продемонстрирован фильм, посвященный этому знаменательному дню, и проведены обсуждения на эту тему.