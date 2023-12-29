Израиль ударил по шиитам в Алеппо

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям международного аэропорта Алеппо. Как сообщают зарубежные СМИ, атака последовала со стороны Средиземного моря, к западу от порта Латакия.

Сообщается, что в результате ракетных ударов нанесен материальный урон.

По информации телеканала Al Hadath, израильские ВВС выпустили ракеты по складам с оружием шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Данные о потерях в рядах шиитских бойцов не приводятся.

29 декабря истребители F-16 и F-35 ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам возле международного аэропорта сирийской столицы и взлетно-посадочной полосе. В результате атаки повреждены объекты военной инфраструктуры, о жертвах и пострадавших не сообщалось.