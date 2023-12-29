Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:59

Влиятельная российская газета «Коммерсантъ» утверждает, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан через несколько дней. По данным издания, в данный момент стороны активно работают над текстом документа, который может быть подписан «вскоре» после новогодних праздников.

Эта информация была опубликована после завершения саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, в рамках которых президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели неформальную беседу. По данным армянских источников, в ходе этой беседы были рассмотрены некоторые аспекты переговорного процесса по подписанию мирного договора между двумя странами. В то же время остаются открытыми вопросы о том, насколько реально, что мирное соглашение будет подписано после новогодних праздников и, главное, на какой площадке это может быть сделано. Прежде всего, следует отметить, что, хотя в очных переговорах и был длительный перерыв (исключая неофициальные контакты в Санкт-Петербурге), в данный момент работа над проектом армяно-азербайджанского мирного соглашения действительно идет.

Как известно, несколько дней назад МИД Азербайджана завершил работу над 7-м вариантом проекта договора и направил его армянской стороне. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, не вдаваясь в детали, сказал журналистам, что азербайджанская сторона работала над пакетом предложений около месяца. Министр не стал уточнять, сколько процентов проекта соглашения уже согласовано, добавив, что прежде, чем можно будет о чем-то говорить, работа должна быть завершена на 100 процентов. Теперь очередь Армении: если последний вариант проекта соглашения будет принят, то главы МИД двух стран встретятся, чтобы парафировать документ, после чего он будет представлен на подпись главам двух государств. Следовательно, вначале следует дождаться реакции армянской стороны на итоговый вариант проекта и только потом определить место и время встречи министров иностранных дел. Несколько недель назад официальные лица в Армении заявили, что запланированная встреча глав МИД в Вашингтоне может состояться в январе, хотя в МИД Азербайджана эту информацию не подтвердили. Но если Армения добавит в последнюю версию проекта свои замечания и предложения, то азербайджанской стороне, в свою очередь, потребуется определенное время, чтобы выразить отношение к нему. Из чего следует, что, вопреки информации из российских источников, в ближайшие дни мирное соглашение подписано не будет.

Есть и еще один важный вопрос - если стороны, все-таки, подпишут в ближайшее время мирное соглашение, где именно это произойдет? В интервью агентству ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственной возможной основой для мира являются трехсторонние соглашения, достигнутые с участием Москвы. Другими словами, Россия полностью отвергает возможность достижения мира на западных аренах. В то же время, Армения не доверяет посредничеству России, а потому даже если обе стороны близки к подписанию мирного договора, вопрос о площадке остается открытым. В такой ситуации оптимальный вариант — это встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана либо на границе, либо, как предлагает Азербайджан, на территории третьей страны без участия посредников.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов напомнил, что это предложение азербайджанской стороны остается в силе. Армянская сторона пока официально его не прокомментировала. В то же время, Арман Егоян, депутат от партии «Гражданский договор», не исключает прямых двусторонних контактов. «И без посредников переговоры могут быть эффективными или неэффективными. Другими словами, здесь важно не столько количество людей в зале, сколько отношение этих людей в зале к обсуждаемым темам», — сказал Егоян.