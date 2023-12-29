Лук и лесной орех обложили таможенной пошлиной

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться 15% таможенной пошлиной. В связи с этим Кабинет министров внес поправки в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин».

Согласно изменениям, импортируемые в страну лук-шалот и другие виды лука, лесные орехи (в скорлупе и очищенные), финики, гипс, ангидрит, некоторые керамические изделия будут облагаться 15% таможенной пошлиной.