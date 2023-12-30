«В январе 2024 года исполняется 140 лет со дня рождения видного общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде.

Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа. Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана. На протяжении многих лет он и в эмиграции жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане», говорится в тексте распоряжения.

Также в документе даются указания Министерству культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной Академией наук подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 140-летию Мамеда Эмина Расулзаде, а Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.