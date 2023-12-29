Чехия отказалась слушать жалобы России

Постпред Чехии при ООН отказался от участия в заседании Совбеза организации в связи с обстрелом Белгорода.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо. Мы с удовольствием явимся в Совет Безопасности, когда Россия захочет обсудить там вывод своих войск из Украины», – написал глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.