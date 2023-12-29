Трамп троллит Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп считает нынешнего главу Белого дома Джо Байдена «мошенником, негодяем и плохим парнем». По словам Трампа, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США «на фоне снижения его когнитивных способностей». Об этом Трамп заявил в интервью изданию Breitbart News.

«Он мошенник. Он негодяй. Он плохой парень. Парень не может говорить. Парень не может связать два предложения. Так что я думаю вот что: я не могу поверить, что он станет кандидатом. Я надеюсь, что он будет. Но я не могу поверить, что он станет номинантом», - заявил Трамп.

Экс-президент США также вновь обратил свое внимание на то, что Байден «не может говорить» и «не может связать два предложения».