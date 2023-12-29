Россия не понимает, за что ее обстреляла Украина

Россия «будет действовать жестче» в ответ на обстрел Белгорода. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН полпред РФ Василий Небензя.

По его словам, «чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия».

Небензя также заявил, что «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание» и обвинил в обстреле «киевский режим», а также назвал Запад «соучастником». Он выразил «удивление» отсутствием реакции со стороны генсека ООН.