Проиранская армия атакова военную базу США срочно в номер
Проиранские прокси в Ираке – так называемые отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает Al Mayadeen.
По территории американской базы выпустили 12 ракет.
Одновременно был нанесен удар по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.
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