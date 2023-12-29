Проиранская армия атакова военную базу США срочно в номер

Отдел информации

Проиранские прокси в Ираке – так называемые отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает Al Mayadeen.

По территории американской базы выпустили 12 ракет.

Одновременно был нанесен удар по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.