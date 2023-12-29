Товарищ Ким поставил точку: «Больше невозможно»

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», что противоречит нашему курсу по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы», - сказал Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК партии.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын больше не считает возможным объединение с Республикой Корея. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, реальность вынуждает Пхеньян заново определить собственный подход к межкорейским связям. Ким Чен Ын считает, что Северная и Южная Кореи стали друг для друга «враждебными государствами», политика в отношении Юга больше не должна исходить только из того, что там проживают одноплеменники.

Ким Чен Ын назвал южнокорейские власти «приспешниками колониальной администрации» США, обсуждение с ними вопросов объединения не соответствует «национальному достоинству и статусу КНДР».

Северокорейский лидер подчеркнул, что необходимо поменять принципы и направление усилий, определив новую политику и реорганизовав органы, которые занимаются связями с Южной Кореей.