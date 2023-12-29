Хуситы американцев не боятся: продолжают бандитствовать
Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Об этом 31 декабря сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.
«...Контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что был поражен ракетой во время следования через южную часть Красного моря. Контейнеровоз под флагом Сингапура, принадлежащий/управляемый Данией, запросил помощь, и USS Gravely и USS Laboon ответили судну», — говорится в сообщении.
USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023
Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The… pic.twitter.com/nUgifhkdC8
Сам контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших не сообщалось.
Отмечается, что в ответ на запрос о помощи американский эсминец Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении кораблей.
По информации CENTCOM, это 23-е нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября.
В начале декабря компания Maersk запретила своим судам проходить через Красное море и Суэцкий канал из-за нападений хуситов, но на прошлой неделе разрешила им это делать во избежание больших убытков.
Через несколько часов после этого нападения UKMTO сообщила, что капитан неназванного судна в Красном соре сигнализировал о сильном звуке взрыва и вспышке в носовой части и нескольких взрывах вблизи судна. Это произошло в 55 морских милях от йеменского порта Ходейда, пишут «Новости Израиля».
В районе пролива Баб эль-Мандеб несут службу пять кораблей ВМФ США, Великобритании и Франции. Арабские страны отказались участвовать в коалиции. За 10 дней корабли коалиции сбили 17 дронов и 4 противокорабельные ракеты.