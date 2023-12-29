Хуситы американцев не боятся: продолжают бандитствовать

«...Контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что был поражен ракетой во время следования через южную часть Красного моря. Контейнеровоз под флагом Сингапура, принадлежащий/управляемый Данией, запросил помощь, и USS Gravely и USS Laboon ответили судну», — говорится в сообщении.

Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Об этом 31 декабря сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.

Сам контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших не сообщалось.

Отмечается, что в ответ на запрос о помощи американский эсминец Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении кораблей.

По информации CENTCOM, это 23-е нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

В начале декабря компания Maersk запретила своим судам проходить через Красное море и Суэцкий канал из-за нападений хуситов, но на прошлой неделе разрешила им это делать во избежание больших убытков.

Через несколько часов после этого нападения UKMTO сообщила, что капитан неназванного судна в Красном соре сигнализировал о сильном звуке взрыва и вспышке в носовой части и нескольких взрывах вблизи судна. Это произошло в 55 морских милях от йеменского порта Ходейда, пишут «Новости Израиля».

В районе пролива Баб эль-Мандеб несут службу пять кораблей ВМФ США, Великобритании и Франции. Арабские страны отказались участвовать в коалиции. За 10 дней корабли коалиции сбили 17 дронов и 4 противокорабельные ракеты.