Что произошло в Белгороде. Подробности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье утром, 31 декабря, что за ночь в больнице скончался еще один пострадавший от украинской атаки на Белгород. «К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, 109 человек ранены, в том числе 15 детей. 25 тяжелораненых готовятся к транспортировке в федеральные клиники. «Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин», — добавил Гладков. Взрывы прогремели в Белгороде днем в субботу, 30 декабря. Это стало одним из сильнейших ударов ВСУ по Белгороду с начала полномасштабной войны. На видеозаписях очевидцев были слышны два громких взрыва с разницей в несколько секунд, а также многочисленные сопровождающие их менее масштабные разрывы. «Медуза» в своем репортаже пишет, что «белгородцы сразу заговорили о том, что «прилетела ответка»: 29 декабря Россия обстреляла сразу несколько украинских городов — в результате, по последним данным, погибли не менее 35 человек, более 160 получили ранения». По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате российского массированного удара 29 декабря 39 погибших и 159 пострадавших. Большая часть кадров разрушений показывала обстановку у многоэтажного здания универмага «Белгород» в центре города. Рядом, в парке отдыха им. Ленина, расположен каток, где, по сообщению губернатора, поступившему вскоре после взрывов, погибли двое детей. Множество окон было выбито взрывной волной, горели автомашины. Гладков призывал горожан идти в укрытия. «Медуза» отмечает, что «в начале обстрела белгородцы вдруг обнаружили, что многие укрытия — подвалы в домах — закрыты на замки. Однако через полтора часа после обстрела убежища открыли».

BBC пишет в своем репортаже, что «в субботу в Нью-Йорке по просьбе России состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия заявила, что пригласила на него представителя Чехии, поскольку обстрел Белгорода якобы велся в том числе из поставленных Чехией ракетных систем залпового огня». В ходе встречи представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в «преднамеренном, неизбирательном нападении на гражданский объект». Слова российского постпреда «были опровергнуты союзниками Украины: французский посланник заявил, что Украина защищает себя в соответствии с законами ООН, в то время как другие выступавшие, включая представителей США и Великобритании, заявили, что президент РФ Владимир Путин, развязав этот конфликт, несет ответственность за гибель россиян».

Помощник генерального секретаря ООН Мохамед Хиари безоговорочно осудил нападения с обеих сторон и заявил, что удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре «нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно». Министерство обороны России в своем телеграм-канале утверждает, что был нанесен «неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства». В сообщении Минобороны говорится, что «…часть снарядов и обломки ракет, которые были сбиты российской ПВО, все же упали на город».