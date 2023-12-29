Не дали улететь в Дубай. В Армении задержан лидер политической партии

В ереванском аэропорту «Звартноц» задержали лидера партии «Сила Родины» Тиграна Арзаканцяна, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел примерно в 07:30 29 декабря перед посадкой на рейс в Дубай. При досмотре в ручной клади Арзаканцяна обнаружили 16 патронов. По факту возбуждено уголовное дело.

57-летний Арзаканцян – крупный предприниматель, основатель и руководитель партии «Сила Родины». Основатель компании по производству коньяка Great Valley и бренда «Царь Тигран». Был депутатом парламента Армении с 2003 по 2007 год. Его супруга Наталья (бывшая жена российского бизнесмена Аркадия Ротенберга) в 2022 году баллотировалась на пост мэра Еревана.