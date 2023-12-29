Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с новогодними праздниками.

В обращении говорится: «Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел… призывает строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах.

Предполагается, что в нерабочее время интенсивность движения на межрайонных дорогах возрастет. С учетом этого рекомендуется водителям не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и соблюдать другие меры безопасности».