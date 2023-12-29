Сколько азербайджанского газа получили европейцы

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу за три года поставлено свыше 31 миллиарда кубометров газа. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В этом году в рамках краткосрочных и долгосрочных договоров в Европу было экспортировано 11.8 миллиарда кубометров газа», - написал министр.

31 декабря 2020 года посредством ТАР Азербайджан впервые экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию.