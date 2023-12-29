«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», – написал Гладков.

В связи с этим глава региона призвал жителей пройти в укрытия.

Сирена ракетной опасности снова запущена в Белгороде, заявил в воскресенье, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что число погибших в Белгороде в результате обстрела ВСУ выросло до 24. Ранее сообщалось о 22 погибших.

«В Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30 [мск], погибли 24 человека… 108 человек пострадали», - написал он.

По словам губернатора, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.