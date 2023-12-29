Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в очередной раз обратилось к гражданам страны в связи с новогодними праздниками.

В обращении министерства говорится, что «массовое скопление людей в различных местах, в том числе в ресторанах и праздничных залах, жилых домах в связи с Новым годом, установка и освещение елок, другие ситуации повышают пожароопасность».

Учитывая это, МЧС еще раз обращается к населению с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года: елку, устанавливаемую в домах и праздничных местах, прочно прикреплять, чтобы ветки не касались потолка и стен; при освещении использовать исправные электрооборудование и приборы, не оставлять их без присмотра; новогодние ели не украшать воспламеняющимися игрушками; в закрытых помещениях не устраивать фейерверки.