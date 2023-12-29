Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить Южную Корею»

Военные Северной Кореи должны быть готовы в случае непредвиденной ситуации «умиротворить всю Южную Корею», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове... и продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленным на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи... включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, военная промышленность станет надежным гарантом реализации стратегии оборонного развития КНДР за счет производства техники.

28 декабря северокорейский лидер призвал армию и военную промышленность КНДР активизировать усилия по подготовке к возможной войне.