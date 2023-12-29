Нетаньяху сказал свое слово

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продолжатся еще долгие месяцы: до тех пор, пока «цели Израиля не будут достигнуты», сообщает The Jerusalem Post.

«Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны», - подчеркнул Нетаньяху во время пресс-конференции.

Премьер Израиля также отметил, что его страна ведет войну «на всех фронтах» и что она будет «везде и всеми способами» противостоять Ирану.

Нетаньяху подчеркнул, что правительство одобрило планы продолжить наносить удары по «Хезболле» в Ливане. «Иран пострадает, если «Хезболла» начнет эскалацию войны с Израилем», - добавил он.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в Газе ликвидировала «более 8 тыс. террористов ХАМАС».