Ликвидирован убийца турецкого дипломата

Член террористической Рабочей партии Курдистана Джамиль Акар (кодовое имя Ренас Дерик), участник убийства турецкого дипломата Османа Кёсе, нейтрализован на севере Ирака в результате совместной воздушной операции Национальной разведывательной организации (MIT) и Вооруженных сил Турции. Об этом сообщил TRT Haber.

Джамиль Акар действовал в структуре спецназа PKK/КСК.

Турецкий дипломат Осман Кёсе погиб в июле 2019 года в результате нападения террористов в городе Эрбиль на севере Ирака.