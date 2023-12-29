Американская военная база снова под ударом

База вооруженных сил США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии», — сообщил телеканал.

Ранее стало известно, что американская база на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару. Базу США рядом с месторождением газа Эль-Омар также обстреляли.

Американские военные имеют на территории Сирии 24 базы и четыре пункта. Они неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за это США возлагают на группировки, связанные с Ираном.