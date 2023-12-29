Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:53

Предновогодние предсказания имеют обыкновение сбываться, но только наполовину. В конце минувшего года американский Yahoo! Finance провел традиционный опрос и вот что выяснил: уровень инфляции будет небольшим, говорили граждане, «революция электромобилей» резко затормозится, цена на бензин пойдет вверх (так оно и произошло), война в Украине закончится, а вице-президент США Камала Харрис ввиду плохого состояния здоровья Джо Байдена станет хозяйкой Белого дома (этого, как мы знаем, не произошло). И по той причине, что целиком полагаться на предсказания невозможно, указанный сайт решил, что интереснее будет просто посмотреть, какие запросы делают в интернете американцы. То есть задача была выяснить, что у людей в головах, какая там варится каша.

И вот лишь некоторые выводы с нашими небольшими комментариями. Дональд Трамп доминирует в пространстве онлайна. «Трамп победит» заняло первую строчку в поисковике, а «Джо Байден» остался далеко позади. 27.3 процента опрошенных думают, что на выборах 2024 года победит Байден, 39 — что Трамп. Но при этом 34 процента говорят, что они еще не определились. Yahoo! Finance отмечает, что среди комментариев, которые оставляют пользователи, довольно много негативных о Трампе. Значительное число респондентов ожидают, что он будет осужден по крайней мере по одному из возбужденных против него дел - причастности к захвату Капитолия 6 января 2021 года и выйдет из президентской гонки. «Трамп в беде», говорят многие американские телекомментаторы. Власти уже двух штатов — Колорадо и Мэн - решили удалить его имя из избирательных бюллетеней. На подходе третий штат - Орегон, а еще, по крайней мере, в десятке из них уже поданы соответствующие требования дисквалифицировать экс-президента.

Ждать между тем осталось немного. Дело о дисквалификации Трампа передано в Верховный суд, и люди требуют от него как можно быстрее принять решение. Если он отвергнет решения по дисквалификации в Колорадо и Мэне, то это будет распространено на абсолютно все штаты. И тогда Трамп останется неприкосновенным. Большинство наблюдателей ожидает, что верховные жрецы встанут на сторону Трампа. Однако это не гарантировано. Как пишет Washington Post, «отношения между Трампом и Верховным судом не самые лучше», несмотря на то, что он своей волей накануне ухода из Белого дома назначил троих судей в команду из девяти человек. Причина - неоправданно резкие заявления и действия Трампа в отношении Фемиды. Хейлимания. Один из наиболее часто встречающихся запросов касается претендентки на пост президента от республиканцев Никки Хейли. Авторы комментариев говорят о ее недюжинном опыте как по управлению штатом Южная Каролина, губернатором которого она была в прошлом, так и по части внешней политики – Хейли в течение нескольких лет была представителем США при ООН. К чести Хейли надо признать, что, несмотря на то, что ее назначил Трамп, она нередко возражала против его руководящих указаний. Это выгодно отличало ее от других чиновников, которые, как написало издание Politico, в бытность Трампа «как собачки прыгали за едой, а хозяин кричал им: «Выше, еще выше».

Вообще, многие американцы совсем не против того, чтобы президентом США была женщина. Кто-то даже допустил, что наиболее благоприятным вариантом был бы выбор между Камалой Харрис и Никки Хейли. Автор этих строк целиком согласен с таким выбором, это действительно было бы намного увлекательнее, чем рематч между двумя старцами - Байденом и Трампом. Экономика останется стабильной. Состояние американской экономики интересует мир, никто не хочет ее глобальных конвульсий, которые вызвали бы землетрясения в других частях света. 56.6 процента респондентов надеются, что к концу 2024 года инфляция в США будет колебаться от 2 до 3 процентов (сейчас она 3.1 процента). Подавляющее большинство убеждено, что биржевые индексы резко пойдут вверх. 35.4 процента ожидает, что они вырастут на целых 10 процентов.

Китайская опасность. Аудитория Yahoo! Finance обеспокоена тем, что Китай в будущем году может вторгнуться в Тайвань. Или объединится с Россией и пойдет против США и НАТО. Правда, немало и тех, кто такой пессимистический прогноз не разделяет и считает, что у Китая слишком много (в отличие от Америки) своих экономических проблем, и в будущем году их станет только больше, и посему он не сможет отвлекаться на разного рода внешнеполитические авантюры.

Искусственный разум. Феномен AI очень интересует американскую публику, но она еще не в состоянии понять, что тот из себя представляет. Запрос на эту тему занимает вторую строчку, но респондентам сказать особенно нечего. Число тех, кто к AI относится позитивно, и тех, кто оценивает его негативно, примерно одинаково. Войны. Запросы, касающиеся войн, занимают третье место в поисковике. Очень многие из комментариев весьма пессимистические, хотя откровенно апокалиптических немного. Самым тревожным является: «Тактический ядерный заряд будет взорван где-нибудь на Ближнем Востоке». Самым вдохновляющим: «Войны в Украине и в Израиле закончатся».