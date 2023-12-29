Болгарию и Румынию приняли в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза единогласно решил принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону, сообщается на сайте Европейской комиссии.

В марте 2024 года, как ожидается, на воздушных и морских границах двух стран отменят пограничный контроль со странами Шенгенской зоны. Переговоры об отмене контроля на сухопутных границах продолжатся в 2024 году. Совет ЕС примет решение «в разумные сроки», отметили в Еврокомиссии.

В комиссии добавили, что решение принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону «будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма, а также дальнейшему укреплению внутреннего рынка».

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году.