В Германии критикуют Запад и призывают «послать сигнал» Путину

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал позицию стран Запада по поддержке Украины, призвав союзников Киева перейти от «пассивной к активной» позиции в этом вопросе, передает литовское LRT.

По словам Ишингера, президенту РФ Владимиру Путину следует послать сигнал, что, если воздушные атаки на Украину будут продолжены, дальнобойные ракеты Taurus поставят Украине «на следующий день».

Он также призвал страны Запада перейти от «пассивной к активной поддержке» Украины со стороны Запада. «Почему мы так снисходительны к Москве?» — заявил Ишингер, отметив, что «это плохая стратегия».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США.