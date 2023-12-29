Погода в первый день 2024 года

В первый день нового 2024 года, 1 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 11-16° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами возможен туман. Ночью и утром западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем – 11-16° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 3-8° тепла.