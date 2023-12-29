В Израиле новый глава МИД
Кабинет министров Израиля утвердил замену главы МИД страны. Место Эли Коэна, до сих пор руководившего министерством, займет Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго, сообщила пресс-служба правительства.
«Правительство этим утром (в воскресенье, 31 декабря 2023 года) утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна», - говорится в заявлении.