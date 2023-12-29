Какой будет азербайджанская экономика в 2024-м году? Прогнозы депутата Вахида Ахмедова

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 13:46

Вахид Ахмедов, депутат Милли Меджлиса и член парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, дал haqqin.az прогноз экономической ситуации в Азербайджане на 2024 год. По его словам, в уходящем 2023 году у страны были сложности, связанные со спадом нефтедобычи и падением стоимости газа на мировом рынке. В результате, несмотря на 10-процентное увеличение производства ненефтяного сектора, особого роста национального ВВП в целом не произошло.

«В следующем году в первую очередь ожидаются большие структурные изменения, - отметил Вахид Ахмедов. - Основное внимание должно быть уделено социальному обеспечению населения и решению социальных проблем. Хотя в государственном бюджете на 2024 год предусмотрен небольшой, порядка 0,5-0,8 процента рост финансирования социальной сферы, государство располагает солидными резервами, которые позволят обеспечить ее стабильность». По мнению депутата, в 2024 году соотношение национальной валюты к доллару США не изменится, и он по-прежнему будет составлять 1,7:1. Манат также сохранит стабильность и по отношению к другим валютам. «В следующем году, чтобы решить проблему создания новых рабочих мест в регионах, придется более активно развивать ненефтяной сектор, - уверен эксперт. - В регионах страны мы наблюдаем ощутимую проблему с безработицей, которую необходимо решить в первую очередь. Также нужно будет заняться рядом вопросов по мере поступления в государственный бюджет дополнительной прибыли. Я имею в виду повышение средней заработной платы, пенсий, пособий участникам Карабахской войны, семьям шехидов и пр. В госбюджете на 2024 год среднемесячная зарплата в стране должна достигнуть 980 манатов. Напомню, что в 2023-м она составляла 930 манатов. Понятно, что немало людей получают больше этой суммы, но также есть граждане, чей ежемесячный заработок ниже средней зарплаты - 350-400 манатов. И именно о людях с низкой оплатой труда также необходимо позаботиться».

По мнению эксперта, цена нефти на мировом рынке не упадет ниже заложенной в госбюджет стоимости в 60 долларов за баррель. «На международных биржах цена, скорее всего, будет держаться на уровне 80 долларов за баррель нефти, - считает Ахмедов. – Что же касается инфляции, то в 2024 году ее уровень предполагается на уровне 5,3 процента. Однако опыт показывает, что инфляционные прогнозы сбываются не всегда. К примеру, во время обсуждения госбюджета на 2023 год и, в частности, цен на потребительском рынке и на товары первой необходимости, члены Кабинета министров уверяли депутатов в том, что инфляция составит 9,3 процента, хотя фактически в 2023 году цены на некоторые продовольственные товары и товары первой необходимости повысились на 20-25, а то и 30 процентов. Впрочем, есть положительный момент – на своей осенней сессии Милли Меджлис принял «Кодекс конкуренции», подготовленный с учетом передового международного опыта, который определяет правовую основу деятельности предпринимателей в условиях здоровой конкуренции и будет действовать на протяжение всего 2024 года. Если этот правовой акт заработает в полную силу, то условия на внутреннем потребительском рынке будут способствовать стабильности цен». По словам Вахида Ахмедова, наиболее динамично развивающимися объектами ненефтяного сектора являются технопарки в Сумгаите, Карадагском районе и других регионах страны, созданные Министерством промышленности и энергетики.